محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار ومحمد غايات: وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة جديدة إلى المواطنين بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: كل اللي بنطلبه تحافظ على سلامتك الشخصية. وأوضح رئيس الوزراء: تابعت مع زملائي في الحكومة وبدأت هناك دعاوى تطالب الحكومة باتخاذ إجراءات أشد حزما فيما يتعلق بساعات الحظر لكن الموضوع ليس مرتبط بساعة الحظر، سلوكيات الناس هي المشكلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلوكيات الناس.. رئيس الوزراء يوجه رسالة جديدة للمصريين بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.