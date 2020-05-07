العمل 24 ساعة.. غلق كوبري الجيزة المعدني جزئيا لمدة 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخميس، عن غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 4 أيام. قرار الغلق الجزئي يأتي تزامنا مع أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بالكوبري؛ لتحقيق السيولة المرورية وأعلى معدلات الأمن والسلامة. تبدأ الأعمال في التاسعة مساء اليوم الخميس وحتى الخامسة صباح الأحد المقبل، وسيكون العمل على مدار الـ24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية بغلق حارة مرورية بالتبادل. اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامه لمرور الجيزة وجه بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل، وتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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