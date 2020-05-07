الحبس سنة مع الشغل لـ5 متهمات في قضية "أحداث جامعة الأزهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، بالحبس سنة مع الشغل لـ 5 متهمات في إعادة محاكمتهن بقضية "أحداث عنف جامعة الأزهر"، التي وقعت في أكتوبر من عام 2013.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهمين فى الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإدارى بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.