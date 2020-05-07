العيون الساهرة تكشف عن نشاط 3 "غُرزة شاي" في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: شن ضباط شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة استهدفت إزالة الإشغالات وحالات التعدي على حرم الطريق العام. ونفذت الحملة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 4 قرارات إزالة، وإزالة 3 "غُرزة شاي" وحجز 6 دراجات نارية مخالفة "توك توك". ورفع 61 استاندا حديديا وحجز 13 سيارة متنوعة و16 تروللي فضلا عن إزالة 21 إعلانا بدون ترخيص بإجمالي 426 مخالفة. تم إيداع المضبوطات مخازن الأحياء، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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