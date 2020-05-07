الانتظار الخاطئ آفة شوارع الجيزة بـ 705 مخالفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع والمحاور الرئيسية؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية للقطاع.

‫وأسفرت جهود الحملات بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، مدير مرور الجيزة -خلال 24 ساعة- عن ضبط 2421 مخالفة مرورية، تتصدرها نموذج 125 بـ1089 مخالفة تليها الانتظار الخاطئ بـ705 مخالفات.

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كما تم التصالح في 45 مخالفة، والتصدي لـ 14 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري، وتحرير 235 مخالفات تجاوز السرعة المقررة "رادار".

وشنت القوات 4 حملات استهدفت التأكيد من صلاحية سيارات السرفيس، وفحص 5 سائقين لبيان تعاطيهم أي مواد مخدرة في أثناء القيادة، وتبين سلبية الخمس حالات.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات حكمدار الجيزة، بشن عدة حملات مرورية وانضباطية؛ لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.