مأمورية مباحث التموين تنهي حلم مشبوه لصاحب مخزن في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصل ضباط مباحث التموين بالجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لأمن القطاع، حملاتهم المكبرة لمحاربة جشع التجار، والتصدي لتهريب بعض بدالي التموين للسلع المدعمة بالسوق السوداء، والعمل على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتخفيف العبء عن كاهل محدودي الدخل.

جهود الإدارة بقيادة العميد خالد أبو العلا كشفت عن نشاط غير مشروع لصاحب مخزن مواد غذائية بدون ترخيص، يعمل على تجميع أطنان من السلع وحجبها عن الأسواق، ومن ثم إعادة طرحها بأزيد من السعر الرسمي.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية من إدارة مباحث التموين ولجنة من الصحة ومفتشي الأغذية المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسؤول والتحفظ على كميات كبيرة من السلع الغذائية المختلفة.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.