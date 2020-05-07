مصر | إخلاء سبيل حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إخلاء سبيل حنين حسام بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل اليوتيوبر الشهيرة حنين حسام، بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، في اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وتدشينها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، بهدف ارتكاب وتسهيل الجريمة.

وتواجه حنين حسام - بطلة فيديو "الدولارات مقابل الكاميرات" - تهمًا بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها مع أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائهن على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

واستجوبت النيابة العامة، حنين حسام، التي أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتَعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم.