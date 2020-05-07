مصر | الحبس سنة مع الشغل لـ5 متهمات بأحداث جامعة الأزهر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الحبس سنة مع الشغل لـ5 متهمات بأحداث جامعة الأزهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة اليوم الخميس، بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار معتز خفاجى بالحبس سنة مع الشغل لـ5 متهمات في إعادة محاكمتهن بأحداث عنف جامعة الأزهر، التي وقعت في أكتوبر من عام 2013.

وصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو من عام 2014 بأحكام متفاوتة بالسجن على المتهمين في الدعوى لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين والاعتداء على بجامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

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كانت قد قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في المحاكمة الأولي في واقعة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر والتعدي على موظفيه وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد.

يشار إلى أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، وذلك في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية حيث أسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدا.. حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.

وكان نحو ألف طالب من جامعة الأزهر من المنتمين لتنظيم الإخوان، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم وإعاقة الحركة المرورية به وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.

كان اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمه تلقى إخطارًا من الخدمات الأمنية المتواجدة فى محيط مبنى مشيخة الأزهر بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى محاولين إحداث حالة من الفوضى، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 17 منهم، وتولت النيابة التحقيق.