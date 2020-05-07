مصر | التحفظ على 2 مليون قطعة ألعاب نارية في منطقة حدائق القبة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التحفظ على 2 مليون قطعة ألعاب نارية في منطقة حدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة حدائق القبة الجزئية، حجز تاجر لحيازته 2 مليون قطعة ألعاب نارية في منطقة حدائق القبة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث، كما طالبت بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا للاعدامها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تاجر لعب أطفال، مقيم بمحافظة القليوبية، استقلاله دراجة نارية "تروسيكل بدون لوحات معدنية" مُحمل عليها 60 كرتونة بداخلهم 30 ألف صاروخ، بقصد الإتجار.

وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من عاطل"له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة القليوبية وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الأخير بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية وأمكن ضبطه، وبحوزته مليون صاروخ "ألعاب نارية" – مليون "بمبة" مختلفة الأحجام والأنواع، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الـ"توك توك"

ومن ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات، بمحكمة جنح المعادي، حبس متهمين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة مركبات الـ"توك توك" بالإكراه في منطقة المعادي، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، مفاده تلقيه بلاغا من سائق "توك توك"، مصاب بجروح متفرقة بالجسم، بأنه حال سيره بمركبة "التوك التوك" قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة استوقفه شخصان "أدلى بأوصافهما التقريبية".

وطلب الشخصان من السائق، توصيلهما لطريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة المعصرة بدعوى شراء قطع غيار سيارات، وحال سيرهم بدائرة القسم فوجئ بقيام أحدهما بإشهار سلاح أبيض "كتر" كان بحوزته والتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته واستوليا منه على الدراجة النارية قيادته كرهًا عنه، وفرا هاربان.

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة للقانون.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من عدد 5 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج - مطلوب التنفيذ عليه في حكم قضائى صادر ضده بالحبس ثلاثة سنوات فى قضية "نصب") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين.

واستولى المتهم على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (1.040.000مليون وأربعون ألف جنيه) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح نصف سنوية من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانــون.. وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.