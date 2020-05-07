مصر | مد الحكم على طالب ثانوي قتل خال صديقه في السلام إلى 3 يونيو

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مد الحكم على طالب ثانوي قتل خال صديقه في السلام إلى 3 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس مد أجل الحكم علي طالب ثانوي قتل خال صديقه بمنطقة السلام، وذلك لجلسة 3 يونيو المقبل مع استمرار حبس المتهم.

كانت المحكمة في جلسة سابقة أحالت المتهم إلي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي الاستشاري في البت بإعدامه من عدمه

صدر القرار برئاسة المستشار محمد احمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين وعصام يحيي اليماني وحسام الدين فتحي وامانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة.

وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة شرق القاهرة حال كون المتهم الأول صابر شعبان محمد طفلا جاوز الخامسة عشرة من عمره بالاشتراك مع المتهم الثاني عماد محمود عبد المنعم وشهرته عمار قتلا المجني عليه صابر سيد احمد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم علي ذلك واعدا لهذا الغرض أداة "ماسورة حديدية" وما ان حانت لهما فرصة الخلاص منه حتي عاجلة الثاني بتلك الأداة علي خلفية الرأس مما افقده توازنه وسقط أرضا ثم قام الأول بشل حركته وقام الثاني بكتم انفاسه ثم طوقا عنقه بحبل وجذبا طرفيه قاصدين من ذلك إزهاق روحه وامعانا في تأكيد وفاته قام الثاني بذبحه بسكينه احضرها له الأول من داخل المسكن.

وأضاف قرار الإحالة سرقا الملبغ النقدي "مائتي جنيه" والهاتف المحمول من داخل المسكن ثم شرعا في سرقة المستند "إيصال أمانة " المملوك للمجني عليه.

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، بمعاقبة "م. ا" بالحبس سنتين مع الشغل وإلزامه بالمصاريف الجنائية وبراءة "ا. ا" بتهمة إحداث عاهة مستديمة بمواطن وحيازة أسلحة بيضاء بحلوان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.

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وأسندت النيابة للمتهمين "م. أ"، و"إ. أ"، تهمة إحداث عمدًا بالمجني عليه "أ. ر" الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل زوالها تقدر بـ15%، بأن قام المتهم الأول بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواه" مسددا له عدة طعنات، حال تواجد المتهم الثانى على مسرح الجريمة ممسكًا بسلاح أبيض "كذلك" ليشد من أزر المتهم الأول.

كما أسندت النيابة للمتهمين حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح أو ضرورة عملية.

اقرأ أيضًا.. تأجيل محاكمة 37 متهما بتزوير مستندات للاستيلاء على أموال "رعاية أسر الشهداء"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، تاجيل محاكمة 37 متهمًا بتزوير محررات رسمية، وتقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، لجلسة 28 مايو الجارى.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "محمد. ح، فاطمة. أ، محمد. م، احمد. م، فريدة. ع، حسام. م، فوزي. ف، سيد. ح، محمد. خ، حسين. ح، محمد. ط، ابراهيم. ن، أبو القاسم. م، سامح. ع، محمد.س، مجدي. ح، سامح. ح، مليك. ط، محمد. ي، نوال. أ، شهد.ح، محمد.ح، نبوي.أ، نجوي. ر، سميحة. س، احمد. ح، عبد الرحمن. أ، حسام. ح، ابراهيم. ع، مسعد. ط، رفعت. م، عمرو. ح، جابر. س، محمود. م، احمد. أ، كريم. ص، هويدا. خ".

وأوضح أمر الإحالة، قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب في محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع المجهول علي تزويرها وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف القرار قيام المتهمين باستعمال المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومى لرعاية المصابين، وأسر شهداء الثورة للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها، بالإضافة لقيام المتهمين بالاستيلاء علي المبالغ النقدية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء الثورة، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية بأن قدموا المحررات المزورة للاحتجاج بصحتها.