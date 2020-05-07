مصر | ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 43 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 43 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 24 قطعة سلاح نارى، 81 قضية مخدرات وتنفيذ 43580 حكم قضائي متنوع.

فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط ( 24 قطعة سلاح نارى، بحوزة 20 متهم) وذلك على النحو التالى (2) بندقية آلية، (2) بندقية خرطوش، (2) طبنجة، (18) فرد محلى، (35) طلقة مختلفة الأعيرة، وضبط (158) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (43580) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى(138) حكم جناية، (12817) حكم حبس جزئى، (2788) حكم حبس مستأنف، (21866) حكم غرامة، (5971) حكم مخالفة، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (9) متهمين إرتكبوا (14) حادث متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (81) قضية مخدرات بحوزة (83) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 325 جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (4،406 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (481 جرام )، كمية من مخدر البوردة وزنت (120 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (10 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (275 جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (35 جرام)، (2146) قرص مخدر.

Advertisements

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين ضبط (19) متهم، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (213) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (3 سيارات)، فى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (9330) مخالفة مرورية.

وفى مجال فحص السائقين فحص (50) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (4) منهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

