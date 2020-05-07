مصر | عثر عليها في السلام.. النيابة تأمر بإيداع رضيعة دار رعاية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عثر عليها في السلام.. النيابة تأمر بإيداع رضيعة دار رعاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة السلام، قرارا بإيداع طفلة رضيعة حديثة الولادة قد تم العثور عليها ملقاة داخل مدخل إحدى العقارات بدائرة القسم، فى إحدى دور رعاية الأطفال لحين الانتهاء من التحقيقات وتحديد هوية مرتكبي الحادث.

البداية تعود عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، بلاغا من أحد المواطنين، مقيم، بدائرة القسم، مفاده العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة داخل مدخل عقار بمساكن الضباط.

وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة أنثي، وترتدي ملابس، وتكثف مباحث القسم جهودها لضبط مرتكب الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3075 لسنة 2020 وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي سياق آخر، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، 4 من أخطر تجار الكيف بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، قبل ترويجهم 6 كيلو حشيش على متعاطيه من سكان المنطقة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة ومعاونه الرائد محمد بهاء، عن قيام تشكيل عصابي بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تحريات اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، توصلت إلى صحة المعلومات الواردة، وبدوره وجه بسرعة ضبط عناصر التشكيل العصابي.

وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم، ومعاونه الرائد محمد بهاء، وذلك تنسيقا مع قطاع الأمن العام.

وتمكنت القوات من القبض على 4 عناصر إجرامية 3 لهم معلومات جنائية، بداخل سيارة أجرة "تاكسي" متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعُثر بحوزتهم على 49 فرش لمخدر الحشيش بلغ أوزانهم 6 كيلو جرام.

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.