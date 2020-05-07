مصر | مباحث المصنفات تداهم شركة إنتاج سينمائي غير مرخصة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث المصنفات تداهم شركة إنتاج سينمائي غير مرخصة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عدة حملات خلال 24 ساعة.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "خلال 24 ساعة" ما يلي:
- في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط (شركة للإنتاج الفنى والسينمائى) "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبداخلها (2) وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
- في مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط (مطبعة، كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، بداخلها (15000 خمسة عشر ألف مطبوع تجارى، جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.
"أمن المنافذ" يكثف حملاته لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية
وفي سياق آخر، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة.
وأسفرت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (30000 جنيه).
كما أسفرت في مجال الأمن العام في ضبط عدد (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سلاح أبيض).
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (109) مخالفة مرورية متنوعة، وتم تنفيذ عدد (115) حكم قضائى متنوع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
تعافي 1815 حالة إصابة بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى امس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
تسجيل 387 حالة إصابة بكورونا و17 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.