مصر | مباحث المصنفات تداهم شركة إنتاج سينمائي غير مرخصة بالعجوزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مباحث المصنفات تداهم شركة إنتاج سينمائي غير مرخصة بالعجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، عدة حملات خلال 24 ساعة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية "خلال 24 ساعة" ما يلي:

- في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط (شركة للإنتاج الفنى والسينمائى) "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبداخلها (2) وحدة معالجة مركزية تستخدم فى أعمال المونتاج مُحمل عليها برامج منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون إذن أو تصريح من الشركات صاحبة الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.

- في مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط (مطبعة، كائنة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة)، بداخلها (15000 خمسة عشر ألف مطبوع تجارى، جميعها بدون تفويضات من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وملاحقة وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.

"أمن المنافذ" يكثف حملاته لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

وفي سياق آخر، كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، والتي أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع - سجائر) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى قرابة (30000 جنيه).

كما أسفرت في مجال الأمن العام في ضبط عدد (14) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، سلاح أبيض).

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وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (109) مخالفة مرورية متنوعة، وتم تنفيذ عدد (115) حكم قضائى متنوع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.