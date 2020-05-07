أخبار مصر | "الصحة" تكشف متوسط حجم مكالمات الخط الساخن في أسبوع

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الصحة" تكشف متوسط حجم مكالمات الخط الساخن في أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن جهود منظومة الشكاوى والمقترحات على الخط الساخن 105 الخاص بخدمات قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

وأوضحت أنه بلغ متوسط حجم الاستقبال للاتصالات على هذا الخط 3 آلاف و650 مكالمة بشكل يومي خلال آخر أسبوع، منها 3 آلاف استفسار و200 بلاغ و450 شكوى ومقترحًا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة الموقف الحالي لجهود مجابهة فيروس "كورونا المستجد" في مصر.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.