أخبار مصر | غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لاستكمال الصيانة ورفع الكفاءة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لاستكمال الصيانة ورفع الكفاءة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني، لمدة (4 أيام) ابتداء من اليوم الساعة 9 مساء، حتى 5 صباح الأحد المقبل، على أن يكون العمل على مدار 24 ساعة من دون تعطيل الحركة المرورية وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال فترة الأعمال.

وجاء ذلك في ضوء استكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الأيبوكسي الخاصه بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية، وأعلى معدلات الأمن والسلامة على المحاور والطرق بالمحافظة.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي جنوب، بالمتابعة الميدانية للأعمال والالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها من دون تأخير.

وأشار إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وقامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وتهيب محافظة الجيزة، بالسادة المواطنين، ضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادي التكدسات مع تقديمها كامل الاعتذار للمواطنين عما قد يلحق بهم من إعاقات مرورية بمحيط منطقة الأعمال مع خالص الشكر للتعاون والاستجابة.

الجيزة تزيل إشغالات المنيب ورفع الباعة الجائلين ومفترشي الطريق

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وفي سياق آهر، نفذت محافظة الجيزة، سلسلة حملات مكبرة بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت المحافظة خلالها من رفع العديد من حالات الإشغال التي كان يعاني منها المواطنين مسبقًا.

ولفت اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملات التي تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الانضباط، مضيفاً أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت في إحداث سيولة مرورية في الشوارع الحيوية بالمحافظة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بحي جنوب الجيزة استهدفت منطقة المنيب وشوارع المدرسة والمدبح وميدان المنيب من الداخل ساهمت في استعادة الميدان من تعديات الباعة الجائلين التي استمرت على مدار سنوات، حيث أسفرت عن إزالة 35 حالة إشغال وبائعين جائلين ومفترشين للطرق حيث تم رفع ترابيزات حديدية وخشبية واستاندات لعرض المنتجات وأقفاص سلع غذائية وعربات كارو وتعديات للمحلات والمنشآت التجارية من نهر الطريق.

وأردف أنه فور الانتهاء من أعمال إزاله الاشغالات تم البدء فى إجراء توسعات بميدان المنيب لتحقيق السيوله المرورية للطريق مشدداً على رئيس حى جنوب بالمرور الدورى على المنطقة للتأكد من عدم عوده الإشغالات والتعديات مجددا.

وشملت مجهودات ضبط الشارع تشميع 20 محل يمارس النشاط أثناء فترات حظر التجوال بأحياء جنوب والعمرانية والطالبية والهرم وشمال كما تم شن حملات مماثلة بشوارع ناهيا والعشرين والملكه وعبد العال بحى بولاق الدكرور للتأكد من التزام المحال بالغلق.

وفي أحياء الهرم وشمال تم ضبط مقاهٍ ومطاعم تمارس النشاط وغير ملتزمين بقرارات الغلق الصادرة لمجابهه فيروس كورونا.