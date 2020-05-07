أخبار مصر | وزارة الصحة تستعرض الطريقة الصحيحة للحجر المنزلي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الصحة تستعرض الطريقة الصحيحة للحجر المنزلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين يجب اتباعها في أثناء الحجر المنزلي للحالات التي لا تعاني من أعراض فيروس كورونا أو لديها أعراض بسيطة.

وقالت الوزارة: إنه يجب فتح النوافذ والحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار، والتأكد دائمًا من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

وأكدت الوزارة، عدم التخالط والاعتذر عن استقبال الزيارات، وعدم مشاركة أدوات الطعام مع الأخرين مع استخدام أطباق ورقية مرة واحدة.

وطالبت الوزارة المواطنين بالتواصل مع بعضهم البعض عبر الهاتف والتطبيقات، إلى جانب عدم مشاركة الأدوات الشخصية وتعقيمها باستمرار.