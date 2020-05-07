أخبار مصر | خطوة بخطوة.. تطبيق "صحة مصر" للاستفسار حول فيروس كورونا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة بخطوة.. تطبيق "صحة مصر" للاستفسار حول فيروس كورونا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظرًا للخطورة التي تزداد يوميًا جراء فيروس كورونا (كوفيد_19) وزيادة أعداد الإصابات يومًا يلو الآخر، تقدم "الخليج 365" خطوات تطبيق "صحة مصر" التي أعلنت عنه وزارة الصحة والسكان سابقًا، لتوعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية التعامل عند الاشتباه في الإصابة بالمرض.

وإليكم الخطوات وما يتيحه التطبيق:

يمكن تنزيل "صحة مصر"، من تطبيق جوجل بلاي، عبر الضغط هنــــــــا

_ عند تنزيل التطبيق لأول مرة يتم طلب بيان رقم الهاتف والرقم القومي، لربطها بقاعدة بيانات لـ100 مليون صحة بناء على الرقم القومي، ليتم معرفة الحالة الصحية للمريض.

_ يحتاج التطبيق إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكافة الاستفسارات والإرشادات المتاحة والتي يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية.

_ يمكنك الإبلاغ عن حالتك أو عن حالة شخص آخر مع تسجيل بعض المعلومات والأعراض التي يطلبها البرنامج وذلك لتحديد مدى احتمال الإصابة بناء على الإجابات التي سيتم تسجيلها ونتيجة لمدى احتمال الإصابة سيتم توجيهك لكيفية التصرف وما هو الإجراء المناسب لحالتك أو لحالة الشخص المبلغ عنه.

_ يتيح التطبيق أيضا إمكانية التواصل مع فريق طبي معتمد لمتابعة الأعراض لأي شخص في حالة وجود اشتباه في الإصابة بالمرض وكيفية التصرف طبقا للحالة الصحية.

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_ سيصلك رسائل تنبيه إذا ما اقتربت من أحد المواقع التى تحتوى على إصابات حتى تأخذ حذرك وتتجنب الإصابة ويستلزم تفعيل هذه الخاصية السماح للبرنامج بتتبع موقعك وتفعيل هذه الخاصية في تليفونك المحمول.

_ يتضمن التطبيق مقالات متنوعة وشاملة عن كل ما يهمك من أساليب الوقاية والعادات أو الأخطاء التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى ونصائح تقوية المناعة وكيفية التعامل في كافة المواقف اليومية لتجنب العدوى بالإضافة إلى كل ما يستجد من معلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.

_ يمكنك التطبيق من التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "واتساب".

_ تم الاستعانة بأصوات بعض الفنانين لتقديم الإرشادات بشكل مبسط وممتع بينهم بيومي فؤاد، وبدرية طلبة، وأكرم حسني، وهاني رمزي.

_ تم وضع في التطبيق أكثر 50 سؤالا تم عرضها على وزارة الصحة، وذلك للابتعاد عن الشائعات التى يجرى تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

_ يشمل التطبيق مقالات متنوعة وشاملة عن أساليب الوقاية والعادات الخاطئة التي من الممكن أن تتسبب في نقل العدوى، بالإضافة إلى نصائح تقوية المناعة وأحدث المعلومات حول الفيروس وكيفية مواجهته.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن جميع المعلومات والبيانات في التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية كما يتم تحديثها باستمرار وفقًا لآخر البيانات والمعلومات المتاحة.