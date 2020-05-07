أخبار مصر | إنفوجرافيك.. 7 رسائل من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إنفوجرافيك.. 7 رسائل من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، وآخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمي.

وعقد "مدبولي"، مؤتمرًا صحفيًا، كشف خلاله عن أبرز القرارات عقب الاجتماع، معلنًا تثبيت إجراءات حظر التجول، حتى انتهاء شهر رمضان.

وفيما يلي، أبرز الرسائل التي وجهها رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي:

1- استمرار العمل بنفس إجراءات حظر التجول حتى نهاية شهر رمضان، بنفس المواعيد

2- بند لزيادة الأجور والمعاشات بـ100 مليار جنيه في موازنة العام الجديد 3- نحتاج لما يقرب من 800 فرصة عمل للشباب 4- الحكومة اتخذت الإجراءات التي تقدر عليها للسيطرة على انتشار كورونا 5- أرقام الإصابات بكورونا حتى الآن في نطاق السيطرة 6 - سنقر قبل نهاية رمضان الإجراءات التي يتم اتباعها، وفرض عقوبات لأي مخالف Advertisements