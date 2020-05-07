أخبار مصر | بعد 15 عامًا من التعديات.. الجيزة تزيل إشغالات المنيب والباعة الجائلين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 15 عامًا من التعديات.. الجيزة تزيل إشغالات المنيب والباعة الجائلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت محافظة الجيزة، سلسلة حملات مكبرة بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت المحافظة خلالها من رفع العديد من حالات الإشغال التى كان يعانى منها المواطنين مسبقًا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات التى تم شنها إستهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الإنضباط مضيفاً أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة.

لافتاً أنه تم تنفيذ حملات لرفع الاشغالات بحى جنوب الجيزة إستهدفت منطقة المنيب وشوارع المدرسة والمدبح وميدان المنيب من الداخل ساهمت فى إستعاده الميدان من تعديات الباعه الجائلين التى إستمرت على مدار سنوات، حيث أسفرت عن إزاله 35 حاله إشغال وبائعين جائلين ومفترشين للطرق حيث تم رفع ترابيزات حديدية وخشبيه وإستاندات لعرض المنتجات وأقفاص سلع غذائية وعربات كارو وتعديات للمحلات والمنشأت التجارية من نهر الطريق.