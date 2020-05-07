أخبار مصر | "القوى العاملة": 27 ألف عامل بالجيزة صرفوا منحة الـ500 جنيه حتى الآن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": 27 ألف عامل بالجيزة صرفوا منحة الـ500 جنيه حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تابعت مديرية القوى العاملة بالجيزة، صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.
وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مديرية المديرية في هذا الخصوص، عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه تم الصرف لنحو 27 ألفا و45 عاملا غير منتظم، من خلال 239 فرعا للبريد، و9 فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى وعددها 7 آلاف و590 عاملا خلال الفترة من 26 إلى 30 من الشهر نسه، وحتى 14 مايو الجاري.
وأشار "عيسى" إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 4707 عمال بقيمة إجمالية مليونين و353 ألفا و500 جنيه، خلال الفترة من 29 مارس وحتى 29 أبريل الماضي.
كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 565 منشأة، منها 300 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لنحو 265 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس".
وتم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التي تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلى والعالمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين في الخارج.
وأشاد بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد، مُوضحًا أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت.
ولفت إلى أن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.
تعافي 1850 مصابا بكورناوفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
تسجيل 387 حالة إصابة بكورونا و17 حالة وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.