أخبار مصر | "القوى العاملة": 27 ألف عامل بالجيزة صرفوا منحة الـ500 جنيه حتى الآن

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": 27 ألف عامل بالجيزة صرفوا منحة الـ500 جنيه حتى الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابعت مديرية القوى العاملة بالجيزة، صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك من محمد عيسى، وكيل الوزارة مديرية المديرية في هذا الخصوص، عن ما تم خلال أبريل الماضي، أشار فيه إلى أنه تم الصرف لنحو 27 ألفا و45 عاملا غير منتظم، من خلال 239 فرعا للبريد، و9 فروع للبنك الزراعي المصري خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولى وعددها 7 آلاف و590 عاملا خلال الفترة من 26 إلى 30 من الشهر نسه، وحتى 14 مايو الجاري.

وأشار "عيسى" إلى أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 4707 عمال بقيمة إجمالية مليونين و353 ألفا و500 جنيه، خلال الفترة من 29 مارس وحتى 29 أبريل الماضي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 565 منشأة، منها 300 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لنحو 265 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.