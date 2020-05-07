أخبار مصر | بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن إيقاف تراخيص البناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان مهم من محافظة القاهرة بشأن إيقاف تراخيص البناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة: إن قرار رقم 3194 لسنة 2020 بإيقاف أعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء، والتي مازالت تحت الإنشاء بصفة مؤقتة لبيان مدى التزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات اليوم الخميس، أن هذا الإيقاف المؤقت يهدف إلى التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات البنائية والدراسات المرورية اللازمة وتوفير أماكن انتظار السيارات "الجراجات" بالعقارات طبقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن قرار إيقاف البناء لمدة 6 أشهر لا ينطبق على الحاصلين على ترخيص بناء أو تعلية من الأحياء حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فورًا عقب إنتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها.

ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بسرعة فحص ومراجعة تلك التراخيص والإفادة بنتائج الفحص في مدة لا تتجاوز أسبوعين حتى يتم السماح لأصحاب الرخص الملتزمين باستكمال أعمال البناء فوراً واتخاذ اللازم نحو الرخص غير المطابقة للاشتراطات البنائية وقانون البناء على الفور.

المحافظ يتفقد أعمال التشغيل التجريبي لمجزر 15 مايو

وتفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التشغيل التجريبى لمجزر 15 مايو نصف الآلي بعد تطويره واستكمال الأعمال به بتكلفة 115 مليون جنيه تمهيدًا لافتتاحه.

وأضاف محافظ القاهرة، فى بيان صحفي اليوم، أن مجزر 15 مايو هو ثانس مجزر بالمنطقة الجنوبية، وسيؤدى افتتاحه إلى تخفيف الضغط على مجزر البساتين والذى يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر وتتوافر به كافة الخدمات.

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وأوضح أن مجزر 15 مايو مقام على مساحة 7 أفدنة ويضم مبنى إداري وعنبرين لذبح العجول والضأن ومظلتى انتظار الضأن والعجول للذبح.

ويضم المجزر خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب 1500 رأس يوميا تقريبا، بالإضافة إلى محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000 متر وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية وثلاجات لحفظ اللحوم ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية والمكان مزود بكاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

ويخدم مجزر 15 مايو بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين إلى جانب مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب.

ضبط طن دهون حيوانية ولحوم فاسدة بمحافظة القاهرة

وفي سياق آخر، قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة: إنه يتم تشديد الرقابة على الأسواق والمحلات لضمان جودة وسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن.

وأوضح أنه في إطار هذه التعليمات، شنت مديرية الطب البيطرى التابعة لمحافظة القاهرة، - وفقا لبيان صحفي- حملة مكبرة شملت أحياء العاصمة المختلفة، للتأكد من اللحوم المتواجدة في الأسواق، وأسفرت عن ضبط طن من الدهون الحيوانية، و150 كيلو جرام من الدواجن غير صالحين للاستهلاك الآدمي.

وذكر أن مديرية الطب البيطرى، قامت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات بالمجزر الآلي، وأن هذه الحملات مستمرة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.