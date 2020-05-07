أخبار مصر | بروتوكولات تعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وأمانة الصحة النفسية وطب قصر العيني

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بروتوكولات تعاون بين صندوق مكافحة الإدمان وأمانة الصحة النفسية وطب قصر العيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، توقيع برتوكولات تعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة وكلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة فى مجال تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.

وقع البروتوكول الأول عمرو عثمان مساعد وزير التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى والدكتورة، وعبد المقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، حيث يهدف البروتوكول لتشغيل وإدارة مركز علاج مرضى الإدمان بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر والمقرر افتتاحه فى يونيو المقبل مع مراكز أخرى جديدة بالتزامن مع اليوم العالمى للمخدرات.

وصرحت "القباج" أن مبنى مركز علاج مرضى الإدمان بمحافظة البحر الأحمر من الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي والذي يقع علي مساحة 3500م2 وأن تطويره وتأثيثه، يأتي في إطار خطة الوزارة لاستثمار الأصول غير المستغلة ليكون مركز لعلاج الإدمان بطاقة استيعابية تصل لـ" 96 " سرير تخدم محافظات محرومة من خدمات علاج الإدمان مثل " البحر الأحمر – الأقصر – قنا" ويضم قسم للعيادات الخارجية بعدد "3 " عيادات بسعة تشغيل "75 "مريض يوميًا.

كما ستتوافر بالمركز خدمة سحب السموم، "الديتوكس"، والتأهيل ويقدر عدد المستفيدين من المركز سنويًا قرابة 21 ألف مريض إدمان مقسمة ما بين 19،500 مريض عيادات خارجية و1080 مريض حجز داخلي وتتولي الأمانة العامة للصحة النفسية، الإدارة الفنية والإشراف الطبي علي المركز ووضع البرامج العلاجية كما سيقوم الصندوق بالتجهيز والتأثيث وتحمل كافة نفقات التشغيل وتوفير الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومتابعة سير العمل بالمركز.

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ووقع البروتوكول الثانى عمرو عثمان مساعد وزير التضامن -مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، والدكتور مصطفى شاهين رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب جامعة القاهرة، بهدف إستمرار تقديم الخدمات العلاجية بالعيادات الخارجية لجميع الحالات المحولة من الخط الساخن للصندوق “16023”، حيث استفاد من خدمات الخط الساخن بالمستشفي خلال عام 2019 ما يقرب من "4821 "مريض بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، فضلًا عن تقديم خدمات التأهيل لعدد "1943 " متعافي بعيادات الرعاية النهارية.

كما يتضمن البروتوكول الحالي زيادة عدد الآسرة والتوسع في استقبال حالات التشخيص المزدوج "نفسي إدمان"، بالإضافة إلي تخصيص يوم للرعاية النهارية للإناث، ومن المتوقع أن يستفيد من هذا البروتوكول أكثر من 6000 مريض إدمان سنويًا في العيادات الخارجية والحجز الداخلي.

ووجهت "القباج" بإستمرار دعم المتعافين وتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الاجتماعى ضمن مبادرة "بداية جديدة" لإنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف " متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.

