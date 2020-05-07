أخبار مصر | عاجل.. بدء مؤتمر رئيس الوزراء لإعلان المواعيد الجديدة للحظر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بدء مؤتمر رئيس الوزراء لإعلان المواعيد الجديدة للحظر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن أبرز قرارات التعامل مع فيروس كورونا على مدار الأيام المقبلة، والمواعيد الجديدة لحظر التجول.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، اليوم الخميس، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيدًا بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحًا أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت.