أخبار مصر | بعد قليل.. مؤتمر مهم لرئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. مؤتمر مهم لرئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن القرارات الجديدة الخاصة بال15 يومًا المقبلة، ما يتعلق بإجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك عقب الانتهاء من اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وأكدت المصادر أن الأمور تتجه إلى تثبيت الإجراءات كما حدثت خلال الـ15 يومًا الماضية، مع حديث عن التسهيلات التي تمت بالنسبة إلى السياحة الداخلية، ومطالبة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا.

وجددت الحكومة يوم 23 أبريل الماضي فرض حظر حركة المواطنين قبل بدء شهر رمضان، اعتبارا من الساعة 9 مساء إلى السادسة صباحا.

تعافي 1815 حالة إصابة بكورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى امس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

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تسجيل 387 حالة إصابة بكورونا و17 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.