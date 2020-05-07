أخبار مصر | "خطة النواب" توصي بتشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية بهيئات "الاتصالات"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "خطة النواب" توصي بتشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية بهيئات "الاتصالات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء جمال عباس، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة ليس لها أنشطة إستثمارية وهي خاصة بتنمية تكنولوجيا المعلومات، ولها نشاط إستثماري واحد، حيث تشارك فى شركة واحات السيلكون بمبلغ 9،42.00000تسعمائة اثنين وأربعون جنيها، لافتا أن الشركة تحقق خسائر منذ إنشائها منذ حوالى 5 سنوات.

ومن ناحيته، تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن نسبة مشاركة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وأيضا حجم رأس مال شركة "واحات السيلكون".

وبدوره قال اللواء جمال عباس: إن الهيئة مشاركة بنسبة 48 % من رأس مال الشركة وهو 2 مليار جنية.

وفي السياق ذاته، أوصى النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة تشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية لهذة الهيئات والجهات في الشركات الأخرى ومدى الجدوي منها والوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج ورؤية مستقبلية لهذة الاستثمارات ومنها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكافة الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 20202021.