أخبار مصر | "خطة النواب" توصي بتشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية بهيئات "الاتصالات"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "خطة النواب" توصي بتشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية بهيئات "الاتصالات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال اللواء جمال عباس، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة ليس لها أنشطة إستثمارية وهي خاصة بتنمية تكنولوجيا المعلومات، ولها نشاط إستثماري واحد، حيث تشارك فى شركة واحات السيلكون بمبلغ 9،42.00000تسعمائة اثنين وأربعون جنيها، لافتا أن الشركة تحقق خسائر منذ إنشائها منذ حوالى 5 سنوات.
ومن ناحيته، تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن نسبة مشاركة هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، وأيضا حجم رأس مال شركة "واحات السيلكون".
وبدوره قال اللواء جمال عباس: إن الهيئة مشاركة بنسبة 48 % من رأس مال الشركة وهو 2 مليار جنية.
وفي السياق ذاته، أوصى النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بضرورة تشكيل لجنة لدراسة حجم الاستثمارات المالية لهذة الهيئات والجهات في الشركات الأخرى ومدى الجدوي منها والوقوف على أسباب الخسائر ووضع مقترحات للعلاج ورؤية مستقبلية لهذة الاستثمارات ومنها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وكذلك الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكافة الجهات والهيئات التابعة لقطاع الاتصالات
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لمناقشة الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 20202021.
تعافي 1815 حالة إصابة بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى امس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.
تسجيل 387 حالة إصابة بكورونا و17 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.