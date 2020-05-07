أخبار مصر | "التضامن" تعقد دورة تدريبية لمكافحة كورونا بمؤسسات الأحداث (صور)

عقد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على مدار يومين، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة وزارة الداخلية بدولة الإمارات، دورة تدريبية لرفع الوعي لدى صناع القرار والعاملين والمشرفين ومقدمي الخدمة الصحية والاجتماعية في قطاع الأحداث والجانحين، حول طرق الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد.

وقام بعملية التدريب عبر الإنترنت كلا من القاضي الدكتور حاتم على المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي وإيهاب صلاح خبير الوقاية من الأمراض المعدية بقسم الصحة في فيينا بمنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات، والدكتور وديع معلوف خبير الوبائيات وخفض الطلب بمقر المنظمة بفيينا.

شارك في التدريب 30 أخصائي اجتماعي ونفسي من العاملين في أربع مؤسسات هم (المؤسسة العقابية بالمرج - دار التربية بالجيزة - مؤسسة الحرية - مؤسسة القاصرات بعين شمس)، برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى.

وأشرف على التدريب في القاهرة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة الإدمان والتعافي، واللواء هبة أبو العمايم مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتفتيش والرقابة.

وأكد عمرو عثمان أن التدريب استهدف رفع وعي المشاركين بطرق ومخاطر انتقال الأمراض المعدية وخصوصا فيروس كورونا المستجد وخصوصا في بيئة المؤسسات الإصلاحية للأحداث والجانحين وكذلك التأكد من إحاطتهم بكيفية حماية الموظفين بما في ذلك موظفي الرعاية الصحية داخل المؤسسات.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد أعلن عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتجميد جميع الأنشطة الميدانية لمتطوعي الصندوق والبالغ عددهم "29 ألف" متطوع علي مستوي الجمهورية واستبدالها بأنشطة توعوية علي وسائل التواصل الاجتماعي والروابط الإلكترونية للمتطوعين، كذلك اتباع كافة التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن‪.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.