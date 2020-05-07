أخبار مصر | برلماني: وجود مصر ضمن الـ10 الكبار شهادة نجاح لمنظومة التعليم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: وجود مصر ضمن الـ10 الكبار شهادة نجاح لمنظومة التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، أهمية تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي قال فيها: إن التصنيف الدولي لمصر في مجال التعليم تحسن كثيرا، في ظل إجراءات المنظومة التعليمية خلال مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، وأن مصر أصبحت من الـ10 الأوائل بعد أن كنا في ذيل القائمة.

وقال "أبو جاد " في بيان اليوم الخميس: إن وجود مصر ضمن العشر الدول الكبار فى منظومة التعليم يؤكد أنها ستكون من أهم الدول التى ستحقق انطلاقة كبرى في مختلف المجالات العلمية والصناعية والزراعية والاستثمارية في عالم مابعد كورونا.

ووجه النائب تحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو صاحب الفضل الأول، ليس في الإصرار على التحديث الشامل والحقيقي لمنظومة التعليم، إنما لدعمه الكامل للدكتور طارق شوقي،، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وسياساته في تطبيق المنظومة الجديدة رغم محاولات كارهي النجاح من قوى الشر والارهاب وأصحاب المصالح الخاصة ليس في إفشال المنظومة الجديدة لكن إحباط سياسات طارق شوقي من خلال الانتقادات الحادة وغير الموضوعية والتي وصلت للتجريح في شخصه.

وأضاف النائب أن سياسات طارق شوقى حققت أهدافها فى الإصلاحات الجذرية للتعليم وأكبر دليل على ذلك إختيار مصر لتكون متحدثا رئيسا فى المؤتمر الدولي عن منظومة التعليم والذى يضم يضم دول العالم الإسلامي، فما فعلته مصر خلال أزمة فيروس كورونا، لفت انتباه العالم لها.

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وطالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بالاستجابة الفورية فى توفير جميع الإمكانيات المادية وغير المادية التى يطلبها الدكتور طارق شوقى لاستكمال المشروع القومى لتطوير وتحديث التعليم باعتباره واحدا من أهم.مشروعات الأمن القومى وبناء الإنسان المصرى

وزير التعليم: تصنيف مصر الدولي تحسن كثيرا

ومن ناحيته قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: إن التصنيف الدولى لمصر فى مجال التعليم تحسن كثيرا، خاصة فى ظل إجراءات المنظومة التعليمية خلال مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلا: "بقينا من الـ10 الأوائل بعد أن كنا فى ذيل القائمة، والكل ماشى ورانا دلوقتى".

وأضاف "شوقي"، أن هناك مؤتمر دولي عن منظومة التعليم يضم دول العالم الإسلامي، ومصر متحدث رئيسي به، فمن الواضح أن ما فعلته مصر خلال أزمة فيروس كورونا، لفت انتباه العالم".

وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد أمس الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 20202021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.