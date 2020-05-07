أخبار مصر | "حساسين" يتضامن مع "الأطباء" لاستثناء 4 فئات من مستشفيات العزل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 7 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "حساسين" يتضامن مع "الأطباء" لاستثناء 4 فئات من مستشفيات العزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب سعيد حساسين، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء باستثناء 4 فئات من العمل بمستشفيات العزل لمرضى فيروس كورونا، نظرًا للأخطار التي تتعرض لها الطواقم الطبية في مواجهتها لوباء كورونا وإصابة العديد منهم، وأنهم خط الدفاع الأول للمجتمع كله، خاصة أن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وقال حساسين، في بيان اليوم الخميس: إنه يجب استثناء الثلاث فئات وهي: مَن يزيد عمره عن خمسين عاما وأصحاب الأمراض المزمنة مثل (سكري - ضغط - ربو - أمراض القلب - أمراض مناعة)، والسيدات الحوامل والأمهات والأطفال أقل من 12 عامًا.

"الأطباء" تحدد آليات للتعامل مع أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات العزل

وفي سياق آخر، حددت نقابة الأطباء عددًا من الآليات للتعامل مع أعضاء الفريق الطبي بمستشفيات العزل، بعد انتهاء مدة عملهم بمستشفى العزل، لحمايتهم من التعرض للعدوى بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات: أن يتم عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، وإذا جاءت نتيجة المسحة الثانية سلبية أيضًا يتم السماح لعضو الفريق الطبى بالعودة لمنزله.

وأضافت أنه إذا كان هناك عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، وإذا جاءت سلبية يتم تخيير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية - نزل شباب - فنادق) لمدة 14 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة، مؤكدة ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

تعافي 1815 حالة إصابة بكورونا

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة حتى امس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.

تسجيل 387 حالة إصابة بكورونا و17 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.