شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها تعقد سلسلة لقاءات مع طلابها الوافدين عبر الفيديو كونفرانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، عقد سلسلة لقاءات مع الطلاب الوافدين عبر الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار الاستعدادات لتقييم الفصل الدراسي الثاني والرد على كافة استفسارات الطلاب في السنوات النهائية والنقل والبرامج الجديدة، في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسين المغربى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن اللقاءات استهدفت الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للرد على استفساراتهم بشأن الاختبارات ومواعيدها وآليات التقدم لها في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، مؤكدا أن الطلاب الوافدين في مرحلة البكالوريوس سيسرى عليهم نفس الضوابط التي تطبق على الطلاب المصريين سواء سنوات النقل أو السنوات النهائية.

وأضاف «المغربى» أن اللقاءات شهدت حضور مميز من طلاب أكثر من 10 دول عربية وأفريقية منها ليبيا والسودان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن وموريتانيا وتم طمأنة الطلاب أنه عند إعداد مواعيد الاختبارات للوافدين بالفرق النهائية سيتم مراعاة الظروف الصحية في بلادهم وحركة الطيران والتنقل بين مصر والبلاد العربية الشقيقة.

جامعة بنها تتواصل مع الطلاب الوافدين عبر الفيديو كونفرانس

من جهته، أشار الدكتور ناصر الجيزاوى، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أنه تم توضيح الرؤية لطلاب الدراسات العليا المسجلين بالجامعة والآليات الواجب اتباعها في المرحلة القادمة.

وأوضح الدكتور الجيزاوى أنه سيتم التنسيق مع الطلاب الوافدين بالدراسات العليا قبل اختباراتهم بفترة كافية ومراعاة كافة ظروفهم.

بدورها، قدمت الدكتورة راندا مصطفى، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، رؤية الجامعة عن التوعية وطرق مكافحة فيروس كورونا وذلك للعمل على تقديم الدعم النفسى واحتواء وتقليل الشعور بالاغتراب لدى الطلاب الوافدين.

وقالت «مصطفى» إن اللقاء تناول شكاوى بعض الطلاب المتعلقة بصعوبة الحصول على مواد الحماية من الأسواق وعلى الفور تم التوجيه بصرف كل مواد الحماية من كحول وماسكات وتقدم كهدية من قطاع خدمة المجتمع إلى أبنائنا من الطلاب الوافدين وكذلك العمل على توفير السلع الاستهلاكية من منتجات جامعه بنها بسعر التكلفة داخل منافذ البيع الخاصة بالجامعة.

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وأعلنت عن إنشاء خط ساخن لاستقبال أي شكاوى للطلاب أثناء جائحه فيروس كورونا يتم الإعلان عنه على جروبات الطلاب الوافدين.