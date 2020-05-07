شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يصدر حركة تعيينات وتنقلات جديدة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الخميس، قرار رقم 212 لسنة 2020 بحركة تنقلات وتعيين لعدد 3 نواب رؤساء مدن و6 سكرتير مدينة و23 رئيس قرية، على أن يتم وضعهم تحت الاختبار لمدة 3 أشهر، كما قرر إلغاء ندب سكرتير مجلس مدينة و15 من رؤساء القرى وعودتهم إلى جهات عملهم الأصلية.

وقال المحافظ في تصريحات صحفية، إن الحركة شملت ندب رئيس الوحدة المحلية لقرية فاو للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، ورئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وندب باحث قانوني بالوحدة المحلية لمدينة أبوتشت للعمل نائب لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

كما شمل القرار ندب رئيس الوحدة المحلية لقرية البراهمة للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة قوص ،وسكرتير الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة فرشوط، وسكرتير الوحدة المحلية لمدينة فرشوط للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي ،و سكرتير الوحدة المحلية لمدينة قوص للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة نقادة، ومحاسب بالوحدة المحلية لمدينة قفط للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة قفط، وباحث قانوني بالوحدة المحلية لمدينة أبوتشت للعمل سكرتير الوحدة المحلية لمدينة أبوتشت.

وشمل القرار ندب عدد 23 للعمل كرؤساء للوحدات المحلية لقري (قصير بخانس– اولاد عمرو- القناوية- المحروسة- الجبلاو – فاو قبلي – طوخ – الغربي بهجورة – ابومناع بحري – خزام – هو – الشعانية – الاشراف – المراشدة – الشيخية – القلعة – البراهمة – الكلاحين – الكلالسة- جراجوس – اولاد نجم بهجورة – حجازة قبلي – البحري قمولا، بالإضافة إلى الغاء ندب سكرتير الوحدة المحلية لمدينة نقادة و15 رئيس قرية وعودتهم إلى جهات عملهم الاصلية

وأكد أن حركة التنقلات تهدف إلى ضخ دماء جديدة للعمل بالوحدات المحلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، موجهًا إياهم بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وضبط الأسواق والاستماع لطلبات وشكاوي المواطنين والعمل على حلها والتصدي لأى مخالفات سواء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة أو البناء العشوائي.

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