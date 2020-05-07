شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: ٧٢ ألف عامل غير منتظم صرفوا المنحة بالجيزة حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية القوي العاملة بالجيزة، بمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالمحافظة، التي قررها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 500 جنيه، تصرف على 3 أشهر لهذه الفئة، فضلا عن صرف المنحة الاستثنائية للعمالة المسجلة بالمديرية .

تلقي محمد سعفان، وزير القوي العاملة، تقريرا بذلك من محمد عيسي وكيل الوزارة، في هذا الخصوص، عن ما تم خلال أبريل الماضي، وأشار فيه إلى أنه تم الصرف لنحو 27 ألفا و45 عامل غير منتظم، من خلال 239 فرع للبريد، و9 فروع للبنك الزراعي المصري، خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الماضي، فضلا عن استكمال المرحلة الأولي وعددها 7 ألاف و590 عاملا، خلال الفترة من 26 إلى 30 من نفس الشهر، وحتي 14 مايو الجاري.

وأشار «عيسي» أن المديرية تابعت أيضا صرف المنحة الاستثنائية التي قررها وزير القوي العاملة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وقدرها 500 جنيه لنحو 4707 عاملا بقيمة إجمالية مليونين و353 ألفا و500 جنيه، وذلك خلال الفترة من 29 مارس وحتي 29 أبريل الماضي.

كما قامت المديرية بمتابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم وموقف العمالة لنحو 565 منشأة، منها 300 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة تخفيض أعداد العمالة اليومية لنحو 265 منشأة من خلال مكاتب التفتيش العمالي.