شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا» يحرر 17 محضرًا ويواصل تعقيم المجازر بالمراكز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصل مديرية الطب البيطري، بمحافظة المنيا، جهودها لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين والجهات المعنية، حيث حررت المديرية 17 محضرا خلال التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم.
من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تلك الحملات للرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير 17 محضر متنوع ما بين لحوم غير صالحة، ووزن غير صالح، مضيفاً أنه بالتوازي مع الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، يتم تعقيم وتطهير المجازر بشكل مستمر، بالإضافة إلى تطهير جميع المنشآت الحيوية بدائرة محافظه المنيا، كما أشار إلى أن إجمالي المذبوحات بالمجازر خلال شهر أبريل، وصل إلى 7461 رأس ماشية.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
7,588
-
تعافي
1,815
-
وفيات
469
كانت هذه تفاصيل خبر «بيطري المنيا» يحرر 17 محضرًا ويواصل تعقيم المجازر بالمراكز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.