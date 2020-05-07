شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطري المنيا» يحرر 17 محضرًا ويواصل تعقيم المجازر بالمراكز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل مديرية الطب البيطري، بمحافظة المنيا، جهودها لمتابعة الأسواق خلال شهر رمضان، بالتعاون مع مديرية التموين، ومباحث التموين والجهات المعنية، حيث حررت المديرية 17 محضرا خلال التفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم.

من جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار تلك الحملات للرقابة على تداول السلع والمنتجات الغذائية حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عثمان، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن تحرير 17 محضر متنوع ما بين لحوم غير صالحة، ووزن غير صالح، مضيفاً أنه بالتوازي مع الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق، يتم تعقيم وتطهير المجازر بشكل مستمر، بالإضافة إلى تطهير جميع المنشآت الحيوية بدائرة محافظه المنيا، كما أشار إلى أن إجمالي المذبوحات بالمجازر خلال شهر أبريل، وصل إلى 7461 رأس ماشية.