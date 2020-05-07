شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 29025 كرتونة بسكويت على دور الأيتام والأسر المتضررة من كورونا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، عن توزيع 29025 كرتونة بسكويت على مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام والحضانات التابعة لها والأسر الأقل دخلاً والتي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الأسر الخاضعة لإجراءات العزل الصحي بمختلف مراكز ومدن المحافظة بجانب الدعم الغذائي المقدم لهم، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لسد احتياجاتهم اليومية.

وأكد «الحجاجي» أن الأطفال الأيتام وكبار السن بكافة مؤسسات الرعاية ودور الأيتام يحظوا بكافه أوجه الرعاية الصحية والمعيشية والغذائية.

تضامن الشرقية توزع بسكويت على مؤسسات الرعاية ودور الأيتام والأسر المتضررة من كورونا

ومن جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في رعاية الأيتام وكبار السن والأسر الأقل دخلاً والتي تضررت من تداعيات فيروس كورونا المستجد وتوفير فرص الحياة الكريمة لهم، مشيراً إلى أن رعاية الأيتام وكبار السن واجب وفرض على جميع فئات المجتمع مما يحقق الاستقرار والسلام الاجتماعي ويدفع الجميع إلى العطاء من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم دور الأيتام والرعاية الاجتماعية حفاظاً على صحة وسلامة المتواجدين بها والمترددين عليها.