شكرا لقرائتكم خبر عن فنادق جنوب سيناء تستعد لعودة السياحة عقب إجازة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد فنادق جنوب سيناء لعودة الحركة السياحية عقب إجازة عيد الفطر بنسبة ٢٥ ٪ لتصل إلى٥٠% في المرحلة التالية، وسط اشتراطات ومعايير صحية دقيقة لمنع انتشار فيروس كورونا بين النزلاء والسياح، وقد أرسلت غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء الاشتراطات للفنادق والمنشآت السياحية، وكان من أبرز هذه الاشتراطات نظام البوفيه المفتوح ونظام «الانكلوزف» الإقامة شاملة الوجبات، وأن تكون الإقامة بالإفطار فقط ومنع نظام البوفية المفتوح به، بالإضافة لتوفير بوابات وأدوات تعقيم في كل الفنادق، وتهوية مناسبة في جميع الأماكن علاوة على لافتات توعية لمنع انتشار الفيروس وعدم إقامة أفراح وحفلات وأنشطة ليلية. وتخصيص دور في كل فندق للحجر والعزل الطبي وقياس درجة الحرارة للنزلاء قبل دخولهم المطعم.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية استعدت لاستئناف السياحة الداخلية لمدن المحافظة، مشيرا إلى أن القرارات الجديدة، سوف يبدأ العمل بها بداية من منتصف الشهر الجاري على سبيل التجربة، بحيث يتم السماح للفنادق باستقبال نزلاء في حدود ٢٥% من قدرتها الاستيعابية، وإذا ما حققت التجربة نتائج إيجابية وفق الاشتراطات المقررة سوف يتم زيادة النسبة إلى٥٠% مع بداية يونيو القادم، مؤكدا أنه لا تهاون ولا استثناء في الإجراءات الاحترازية المقررة، وأن عدم الالتزام الصارم بها سوف يعني غلقا تاما للمنشأة فضلا عن عقوبات قاسية اعتمدتها الحكومة.

وأوضح أن الدولة تسعى من خلال القرارات الأخيرة لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي الذين تضرروا كثيرا خلال الشهرين الماضيين، وكذلك الحفاظ على العمالة المدربة فىي القطاع، ولكن في إطار يراعي الصحة العامة والصالح العام، مضيفا أن استمرار التجربة ونجاحها مرهون بالالتزام الصارم بالاشتراطات المقررة، والتي سوف يتم مراجعتها لحظة بلحظة.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن أمله في نجاح التجربة لتحفيز الحكومة على المضي قدما في اتخاذ المزيد من التدابير التي تساهم في عودة الحياة تدريجيا لطبيعتها ونجاح جهود الدولة في الخروج من الأزمة العالمية.