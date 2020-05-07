شكرا لقرائتكم خبر عن «جامع» تدعو أصحاب مشروعات النقل تحويل سياراتهم لـ«الغاز» لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الجهاز أتاح تمويلًا قدره 202 مليون جنيه لتنفيذ المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي حيث تم من خلالها تحويل 38400 سيارة وذلك بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية ( شركتى كارجاس وغازتك ).

وأضافت «جامع» في تصريحات صحفية، الخميس، أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وفي إطار خطة الدولة للحد من المحروقات بهدف تقليل التلوث والحفاظ على البيئة من ناحية والحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات ( وخاصة سيارات الأجرة ) وزيادة دخل هذه الفئات من ناحية أخرى.

وأشارت رئيس الجهاز إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يقلل نفقات التشغيل إلى النصف تقريبًا، ما يساهم بشكل كبير في مواجهة الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا، خاصة بالنسبة للقطاعات العاملة في النقل والمواصلات ودعت اصحاب المشروعات العاملة في هذه القطاعات لتحويل سياراتهم للحد من نفقات التشغيل خاصة في الظروف الراهنة.

وأكدت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقدم كافة أوجه الدعم المالي لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم الخاصة أو الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك من خلال شركتى كارجاس وغازتك التابعتان لوزارة البترول والثروة المعدنية حيث يقدمان خدمة التحويل بالتقسيط الميسر لكافة العملاء لتخفيف الأعباء عنهم واستفادتهم من هذا المشروع القومي.

من جانبه، أشار الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بأن الجهاز يتعاون مع شركتى كارجاس وغازتك في تنفيذ حملات مباشرة بمحطات الوقود للدعاية لهذا المشروع وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم وايضا لتوضيح سبل الوقاية من فيروس كورونا وتوزيع مجموعة من وسائل الوقاية على أًصحاب السيارات الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وذلك في إطار المساهمة في جهود الدولة للوقاية من فيروس كورونا واستكمالا لكافة الإجراءات التي بدأ جهاز تنمية المشروعات في اتخاذها منذ بدء ظهور الفيروس لتعريف كافة عملائه بأوجه الوقاية من الفيروس وذلك حفاظا على سلامتهم الشخصية وكذلك ضمانا لاستمرار مشروعاتهم وعدم توقفها نتيجة الأزمة الحالية

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