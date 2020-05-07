شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مباني مخالفة وإشغالات لتحقيق السيولة المرورية في المنيب بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازي على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت خلالها من رفع العديد من حالات الإشغال التي كان يعاني منها المواطنين مسبقا.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات التي تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الإنضباط، مضيفاً أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت في إحداث سيولة مرورية في الشوارع الحيوية بالمحافظة.

وأكد أنه تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بحي جنوب الجيزة استهدفت منطقة المنيب وشوارع المدرسة والمدبح وميدان المنيب من الداخل ساهمت في استعاده الميدان من تعديات الباعه الجائلين التي استمرت على مدار سنوات حيث أسفرت عن إزاله 35 حالة إشغال وباعة جائلين ومفترشين للطرق حيث تم رفع ترابيزات حديدية وخشبيه وإستاندات لعرض المنتجات وأقفاص سلع غذائية وعربات كارو وتعديات للمحلات والمنشأت التجارية من نهر الطريق.

أشار أنه فور الانتهاء من أعمال إزاله الإشغالات تم البدء في إجراء توسعات بميدان المنيب لتحقيق السيوله المرورية للطريق مشدداً على رئيس حى جنوب بالمرور الدوري على المنطقة للتأكد من عدم عوده الإشغالات والتعديات مجدداً.

وشملت المجهودات ضبط الشارع، تشميع 20 محل يمارس النشاط أثناء فترات حظر التجوال بأحياء جنوب والعمرانية والطالبية والهرم وشمال، كما تم شن حملات مماثلة بشوارع ناهيا والعشرين والملكه وعبدالعال بحي بولاق الدكرور، للتأكد من التزام المحال بالغلق، كما تم ضبط مقاهي ومطاعم تمارس النشاط وغير ملتزمين بقرارات الغلق الصادرة لمجابهه فيروس كورونا.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم إزاله تعديات بناء مخالف على مساحه 3 ألاف م بمنطقة القطا بمركز ومدينة منشأة القناطر خلال حملات استمرت حتى صباح اليوم، حيث تم إزاله أكثر من 800 عامود خرساني من المنشأت المخالفه بالمنطقة المذكورة، وتم إزاله كافه التعديات حتى سطح الأرض.

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