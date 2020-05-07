شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات لرئيس الوزراء بشأن أعمال «المنفعة العامة» (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 19، اليوم الخميس، 5 قرارات لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي بشأن اعتبار مشروعات من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر رئيس الوزراء، قرار رقم 836 لسنة 2020، باعتبار مشروع استكمال تنفيذ طريق هضبة أسيوط الغربية الصادر به قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1150 لسنة 2018، 48 لسنة 2019، من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر رئيس الوزراء، قرار رقم 837 لسنة 2020، باعتبار مشروع تطوير منطقة كندالية والواقع بحوض الحمدوني نمرة 28 بحي ثان طنطا بمحافظة الغربية من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر رئيس الوزراء، قرار رقم 838 لسنة 2020، باعتبار استكمال تنفيذ مشروع الامتداد الغربي لطريق ميناء أبوقير بقرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3203 لسنة 2019 من أعمال المنفعة العامة.

وقرار رقم 904 لسنة 2020، باعتبار مشروع محطة معالجة صرف صحي الصوة بناحية الصوة - مركز أبو حماد - محافظة الشرقية، الواقعة بحوض الرمل نمرة 4 قسم رابع البورة من أعمال المنفعة العامة.

وقرار رقم 905 لسنة 2020، باعتبار مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) مركز طامية بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة.

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