شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تواصل إجراءات التعقيم لمكافحة فيروس كورورنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت هيئة السكك الحديدية، اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس كورونا. واستمرت الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس، وطرق انتشاره وكيفية مقاومتة وتطهير وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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