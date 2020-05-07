شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ «دبي- السخنة» تتبرع بجهازي تنفس صناعي لمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت موانئ دبي- السخنة، المشغل لميناء العين السخنة، التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بجهازي تنفس صناعي لمستشفى السويس العام لدعم القطاع الطبي بمحافظة السويس، في جهوده لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وتركيبهما بمستشفى السويس العام.

و قال أجاي سينج، المدير التنفيذي لـموانئ دبي العالمية-السخنة: «في مثل تلك الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يتجلى دورنا وإسهامنا الحقيقي، ليس فقط على نطاق الأعمال، ولكن أيضًا على صعيد التزامنا المجتمعي».

من جهته، قدم الدكتور فيصل جوده، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الشكر على جهازي التنفس الصناعي، وقال: «ليس جديدًا على موانئ دبي العالمية- السخنة تقديم الدعم للمنظومة الصحية بالسويس، وهناك تعاون مثمر ومستمر بيننا وبين الشركة، ونحن نتطلع لمزيد من التعاون بيننا، والمساهمة في توفير معدات الوقاية للأطقم الطبية، ونتطلع كذلك لأن تكون تلك المبادرة نموذجًا لباقي الشركات للقيام بدورها المجتمعي الهام خاصة في مثل تلك الأوقات الصعبة».

فيما واصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس متابعة تعقيم الموانئ الستة التابعة لها وأيضا المباني الإدارية، حيث قام ميناء العين السخنة في السويس، بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، من أجل الحفاظ على سلامة العاملين في الميناء، وتم تطهير الميناء، من الداخل والخارج والمباني الإدارية والأوناش والساحات بكامل مساحتها، وكل مكان يجرى التعامل داخله أو يوجد به عمال.