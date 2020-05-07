شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا، اليوم الخميس، مع اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقتنين اوضاعها وفقا للقانون لمتابعة مستجدات الأعمال ومناقشة المشكلات التي تعترض اللجان وحلها، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمهندس أحمد داود نقيب المهندسين ومديري التخطيط العمراني وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ على أعضاء اللجنة بالإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصالح في البناء المخالف للذين تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم والمستوفين لكافة الاشتراطات المطلوبة للتصالح وفقاً للضوابط والمعايير المحددة وطبقاً لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020، ولائحتة التنفيذية.

وشدد المحافظ على سرعة البت في كافة الطلبات المقدمة للتيسير على المواطنين،والبالغ عددها ٢٨٢ طلب تم اقرار التصالح في ٩ منهم وجاري فحص باقي المتقدمين.

وطالب المحافظ المواطنين الذين ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية بضرورة الإسراع بالتقدم بطلبات التصالح خلال الفترة المحددة بالأمانة الفنية للجان التصالح بالاحياء حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.