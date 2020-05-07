شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: أنفقنا 40 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصتها الدولة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال محمد معيط، وزير المالية، الخميس، إن الدولة أنفقت 40 مليار جنيه من أصل 100 مليار خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة أزمة كورونا في مصر.
وأضاف، خلال مؤتمر رئيس الوزراء، أنه تم إتاحة مخصصات إضافية بـ5.1 مليار للصحة، وتوفير احتياجات للتموين (قمح وسلع) بـ5 مليار، وتم إتاحة 10 مليار جنيه في الباب السادس، للمقاولين والموردين، للسداد، إضافة إلى تخصيص للسياحة والطيران وغيرها 10 مليار.
وتابع: «الإيرادات تأثرت سلبًا، الدولة كانت بتحصل ضريبة على كل تذكرة طيران، والإيرادات دي راحت، كمان إسقاط الضريبة العقارية، وتأجيل مستحقات بعض الضرائب».
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