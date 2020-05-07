شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع آخر بدرجات الحرارة غدا وأمطار خفيفة بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاع آخر فى الحرارة، حيث يتوقع الخبراء أن يسود غائم جزئى على القاهرة والوجه البحرى مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحرى والطقس حار، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس غائم وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل على السواحل الشمالية.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس مشمس وحار ، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، وليلا تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس بارد على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية يكون الطقس بارد والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة بالقاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة.

ويستمر اليوم الخميس، ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود غائم جزئى، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، فيما تشهد السواحل الشمالية شبورة وطقس غائم جزئى وطقس معتدل على السواحل الشمالية.

كما يشهد شمال الصعيد شبورة وطقس مشمس مائل للحرارة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس حار.