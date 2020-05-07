شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل تعديات وإشغالات سوق البطران في الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة لإزالة كافة أوجه الإشغال والتعديات لسوق البطران بحى الهرم، وذلك بعد تلقى المحافظة شكاوى المواطنين بشأن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، وانعقاد السوق، ما قد يمثل خطورة على صحة المواطنين .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات التى تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام لتحقيق الانضباط مضيفا أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية بالشارع .

لافتاً أنه تم استغلال فترات حظر التجوال أمس فى إزالة كافة أوجه الإشغال بسوق البطران بشارع زغلول بحى الهرم مشدداً على أجهزة حى الهرم بالمرور الدورى والتأكد من عدم تعدى الباعة الجائلين وإفتراش الباعة للطريق مجدداً ورفع أى إشغالات أولا بأول .

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وشهدت حملات رفع الإشغالات التى نفذتها أجهزة حى الهرم بمنطقة السوق رفع عربات الكارو والإستاندات الحديدية وعربات المأكولات والترابيزات الحديدية والخشبية كما نفذت محافظة الجيزة سلسلة حملات مكبرة بالتوازى على مستوى الأحياء والمراكز والمدن تمكنت المحافظة خلالها من رفع العديد من حالات الإشغال التى كان يعانى منها المواطنين مسبقا .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملات التى تم شنها استهدفت إزالة الإشغالات من الطريق العام لتحقيق الإنضباط مضيفاً أن الحملات نالت رضاء المواطنين وساهمت فى إحداث سيولة مرورية فى الشوارع الحيوية بالمحافظة .

لافتاً أنه تم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بحى جنوب الجيزة استهدفت منطقة المنيب وشوارع المدرسة والمدبح وميدان المنيب من الداخل ساهمت فى استعادة الميدان من تعديات الباعة الجائلين التى استمرت على مدار سنوات حيث أسفرت عن إزالة 35 حالة إشغال و بائعين جائلين ومفترشين للطرق حيث تم رفع ترابيزات حديدية وخشبية و استاندات لعرض المنتجات وأقفاص سلع غذائية وعربات كارو وتعديات للمحلات والمنشآت التجارية من نهر الطريق.