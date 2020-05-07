شكرا لقرائتكم خبر عن إقلاع 3 رحلات لإعادة مصريين عالقين بالإمارات ونيجيريا وعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس ، 3 رحلات طيران دولية إلى ثلاث وجهات لعودة المصريين العالقين بالخارج نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيرت مصر للطيران رحلة إلى دبي على أن تكون العودة إلى مطار القاهرة الدولي ، كما سيرت شركة أير كايرو التابعة لوزارة الطيران رحلتين إلى مسقط بعمان، ولاجوس بنيجيريا على أن تكون العودة إلى مرسي علم و يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى احد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة المصرية حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.