شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تحرير 4 آلاف مخالفة لمواطنين مخالفين لحظر التجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن سلوكيات المواطنين هي التحدى الكبير الذى نواجه ، مضيفا أن الإجراءات الصحية الوقائية إذا لم يستوعبها المواطن فهذا هو التحدى الأكبر الذى نواجه .

وأكد أنه تم تحرير محاضر للمخالفين لحظر التجوال لأكثر من 4 آلاف مواطن

و ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم، وذلك عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة التى تمس حياة المواطنين، كما تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا" المستجد على الصعيدين المحلى والعالمى.

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و أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة من جانب كافة أجهزة الدولة المعنية، لعودة العالقين المصريين فى الخارج، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، مُوضحاً أن اليومين الماضيين فقط شهدا عودة ما يزيد على 1100 مواطنين مصريين من الكويت، وأن هناك ترتيبات كثيرة يتم تنفيذها سواء بتجهيز أماكن العزل الصحي، أوتجهيز الفرق الطبية التي تشرف على هذه المجموعات في أماكن متفرقة، وكذا الإعاشة الكاملة لهم والتنقلات وغيرها من التجهيزات.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لكافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية التي أسهمت بجهود مضنية في هذا الملف؛ من أجل عودة أبنائنا العالقين في الخارج، مشيراً إلى أنه يتم العمل حالياً، وطبقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية على سرعة عودة جميع العالقين قبل عيد الفطر المبارك إن شاء الله.