شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر رئيس الوزراء للإعلان عن موقف الحكومة من تعديل مواعيد حظر (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، قبل قليل، بتقنية الفيديو كونفرانس. ويناقش الاجتماع خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة، وموقفها من عدد ساعات حظر التجوال خلال الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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