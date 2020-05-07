شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: استمرار حظر التجوال حتى نهاية رمضان.. وعقوبات صارمة للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، استمرار حظر التجوال في مصر بدءًا من التاسعة مساءً، مع استمرار نفس الإجراءات التي تم اتخاذها منذ بداية شهر رمضان.

وأضاف أنه سيكون هناك عقوبات صارمة في الفترة المقبلة إذا لم يلتزم المواطنين بإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وبدأ، منذ قليل، مؤتمر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال لنهاية رمضان.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن للحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن، ودوران عجلة الاقتصاد.

وأضاف، خلال مؤتمر عقده «مدبولي» لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حصلت لها مشاكل كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.

وتابع: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد ميطهرش».

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