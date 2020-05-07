شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: دول الحظر الكامل اختفت السلع الرئيسية منها.. لكننا لم نكبدكم أعباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخميس، إن للحكومة أصرت منذ اللحظة الأولى على التوازن بين صحة المواطن، ودوران عجلة الاقتصاد.

وأضاف، خلال مؤتمر عقده «مدبولي» لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان، أن الدول التي اتخدت سيناريو الحظر الكامل حصلت لها مشاكل كتيرة جدا على مستوى الاقتصاد واختفاء السلع الرئيسية من دول متقدمة.

وتابع: «تكبدنا أعباء زي كل دول العالم، وعملنا كل جهدنا حتى لا تشعروا بأي أعباء، وقدمنا تسهيلات علشان قطاع الاقتصاد ميطهرش».