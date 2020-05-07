شكرا لقرائتكم خبر عن بدء مؤتمر رئيس الوزراء لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال حتى نهاية رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأ ، منذ قليل، مؤتمر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لإعلان الموقف النهائي من حظر التجوال لنهاية رمضان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 7,588

تعافي 1,815

وفيات 469

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