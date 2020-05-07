شكرا لقرائتكم خبر عن زفة بلدي في شبين القناطر لاستقبال متعافي من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديو لأهالي بقرية كفر سعد بحيري التابعة لمدينة شبين القناطر، وهم يستقبلون أحد ابناء القرية بعد تعافيه من فيروس كورونا وخروجه من الحجر الصحي بزفة بلدي ورقص.

كانت قرية الشيخة يالمة التابعة لشبين القناطر أيضا قد استقبلت متعافي آخر من كورونا بنفس الطريقة عبر الزفة والطبول قبل عدة أيام.

أهالي يستقبلون متعاف من كورنا بزفة بلدي في شبين القناطر